Im Speyerbach schwimmen neuerdings nicht nur Lachse, sondern auch Schüler. Wobei schwimmen übertrieben wäre. Vielmehr haben Schülerinnen und Schüler der elften Klasse des beruflichen Gymnasiums der Berufsbildenden Schule (BBS) diese Woche ihre Beine abgekühlt. „Das war eine Belohnung im Sportunterricht, als sie beim Frisbee-Spielen im BBS-Stadion ganz schön ins Schwitzen gekommen sind“, erzählt Sportlehrerin Aline Thomas. Bewegung und eine Affenhitze schrien quasi nach einem Fußbad im Bach. Also hat die Lehrerin den Unterricht früher beendet, auch um einen Hitzeschlag zu verhindern. Ausnahmsweise, denn der „Sprung“ in den Speyerbach bei der Georg-von-Neumayer-Realschule plus sei eine einmalige Sache in der letzten Stunde vor den Ferien gewesen. Wobei Thomas auch schon andere Schulklassen dort gesichtet hat.

Das Wasser sei sauber und klar – und relativ kalt gewesen, wie in einem Kneippbecken. „Deshalb sind auch nicht alle der 18 Schüler rein“, so die Lehrerin. Die, die drin waren, hatten beim Wassertreten großen Spaß. Einige Schüler wollten sogar mit dem gesamten Körper abtauchen, „aber die musste ich dann zügeln“, sagt die Lehrerin lachend. In den kommenden Wochen können sie sich alle während der Ferien noch einmal dort abkühlen – oder stattdessen im Freibad.

