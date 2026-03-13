Der Speyerbach ist am Dienstag in der Nähe des Panoramabergs in sein neues Bachbett geleitet worden. Das hat die Landesgartenschau-Gesellschaft mitgeteilt. Um den natürlichen Verlauf des Gewässers nachzubilden, fließt der Speyerbach nun in zwei Schleifen im sogenannten Bachdreieck. Der alte Bachverlauf wird in der kommenden Woche mit 1500 Kubikmetern Erdmaterial aus dem Bachdreieck verfüllt, weil dort der neue Radweg entlangführen soll. Mit dem Bachdreieck entsteht auf dem Landesgartenschaugelände ein weitläufiger „Ort am Wasser“: Hier wird die abgeflachte Böschung den Zugang zum Wasser ermöglichen, ein großes Holzfloß aus Material vom Gelände soll als Sitz- und Liegefläche zum Verweilen einladen. Der neue Verlauf des Speyerbachs bietet zudem eine große Rückhaltefläche, um Wasser bei Extremwetterlagen aufzunehmen. Während der Speyerbach bei normalen Pegelständen in einem Bacharm fließen wird, bieten der zweite Bacharm und die kleinen Inseln dem Gewässer bei Hochwasser laut LGS-Gesellschaft ausreichend Raum, um die Wassermengen abzupuffern. Zum Ende des Frühjahrs soll die Renaturierung vollständig abgeschlossen sein.