Am Rehbach ist vor zwei Tagen eine große Weide auf den Harthäuserweg gestürzt. Darüber hat am Freitag die Stadtverwaltung informiert. Während der Aufräumarbeiten und weil der städtische Baumkontrolleur dort weitere Gefahrbäume – alles Weiden – festgestellt hat, muss der Harthäuserweg zwischen der Rehbachbrücke am Tierheim und halber Strecke zur neuen Bahnunterführung vorübergehend gesperrt werden, heißt es weiter. Vermutlich seien die Arbeiten bis Mitte nächster Woche abgeschlossen. Die privaten Grundstücke mit den alten Weiden hat die Stadt gerade erst wegen der Bewerbung für die Landesgartenschau 2026 erworben.

Von Montag, 2. August, bis Freitag, 6. August, ist außerdem die Enggasse in Hambach in Höhe Hausnummer 19 voll gesperrt. Das haben die Stadtwerke mitgeteilt. Wie Wasserhausanschlussleitung wird erneuert. Der Verkehr wird über Wein-, Freiheit- und Klosterstraße umgeleitet, die Müllabfuhr erfolgt wie vorgesehen.