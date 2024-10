Zu einem Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten und hohem Sachschaden ist in der Nacht zum Sonntag gegen 23. 30 auf der A65 zwischen den Anschlussstellen Neustadt-Süd und Neustadt-Nord gekommen.

Wie die Polizei berichtet, hatte ein Abschleppunternehmen einen Lkw abgesichert, der Richtung Ludwigshafen unterwegs war, aufgrund der Panne aber nicht mehr weiterfahren konnte. Der auf dem Standstreifen stehende Brummi sollte wenig später aufgeladen und weggebracht werden. Hierfür musste der Abschleppdienst Teile der rechten Fahrspur sperren und Leuchten aufstellen.

Ein auf der rechten Fahrspur fahrender VW-Fahrer bemerkte dies zu spät und wechselte auf die linke Fahrspur, wobei er einen in diesem Moment überholenden Mercedesfahrer übersah. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Autos, die insgesamt drei Fahrzeuginsassen wurden hierbei leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht, entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 40.000 Euro. Die jeweiligen Autofahrer sagten später zudem aus, von den Leuchten des Abschleppdienstes geblendet worden zu sein. Die Autobahn musste in Fahrtrichtung Ludwigshafen zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge für ca. 2 Stunden gesperrt werden. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06323 9550 oder piedenkoben@polizei.rlp.de zu melden.