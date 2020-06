Wegen straßenbautechnischer Untersuchungen ist am Dienstagmorgen die Anschlussstelle Neustadt-Süd an der A 65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen für mehrere Stunden gesperrt gewesen. Der Verkehr wurde über die Anschlussstelle Neustadt-Nord umgeleitet. Wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Speyer auf Anfrage der RHEINPFALZ mitteilt, hat ein Ingenieurbüro im Bereich des Kreisels, an dem die Ausfahrt der A 65, die B 39 Richtung Neustadt beziehungsweise Geinsheim und die K 7 Richtung Lachen aufeinandertreffen, Bohrkerne gezogen. Dabei handelt es sich um eine bewährte Methode, um sich vom Zustand des Straßenunterbaus zu überzeugen. Hintergrund der Untersuchungen ist die für dieses Jahr geplante Erneuerung der Fahrbahn im Kreisel und in den Anschlussästen. „Wann die Erneuerung genau erfolgt, kann derzeit noch nicht gesagt werden“, teilt LBM-Dienststellenleiter Martin Schafft mit. Am Mittwoch sollen weitere Untersuchungen folgen, eine Vollsperrung werde hier jedoch nicht benötigt, wobei mit Verkehrsbehinderung gerechnet werden müsse.