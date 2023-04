Eine Sperrung in der Karolinenstraße in Höhe des Leibniz-Gymnasiums wirkt sich am Montag auf den Busverkehr aus. Darauf weist im Vorfeld die Mittelhaardt Nahverkehrsgesellschaft (MNV) hin. Ihren Angaben zufolge wird die Karolinenstraße in Höhe der Schule am Montag voll gesperrt. Daher sei eine Weiterfahrt der Busse an diesem Tag ins Afrikaviertel nicht möglich. Die Fahrten der Buslinie 515 beginnen und enden der MNV zufolge am Montag an der Haltestelle Leibniz-Gymnasium. Die Haltestellen Leibniz-Gymnasium (Fahrtrichtung Afrikaviertel) sowie Karl-Peters-Straße und Humboldtstraße können am Montag nicht angefahren werden. Ab Dienstag gelten laut MNV wieder die regulären Fahrpläne.