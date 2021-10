Vom 14. bis 24. Oktober ist in Weidenthal kein Durchkommen. Wie der Landesbetrieb Mobilität nun informiert hat, wird die Ortsdurchfahrt ganz gesperrt und der Durchgangsverkehr über Bad Dürkheim beziehungsweise Elmstein umgeleitet.

Seit einigen Tagen weisen Schilder in Frankenstein und Lambrecht bereits darauf hin. Allerdings steht dort zu lesen, dass die Sperrung vom 11. bis 23. Oktober gilt, eine Umleitung war noch nicht angegeben. Der LBM hat nun konkretisiert, dass ab 14. Oktober und bis 5 Uhr am Morgen des 25. Oktober gesperrt sein wird. Voraussetzung sei wie immer, dass das Wetter bei den geplanten Straßenbauarbeiten mitspielt.

Anlass der Sperrung ist, dass die Radweglücke entlang der Bundesstraße 39 durch das Lambrechter Tal geschlossen wird. Vom 14. bis 24. Oktober stehen dabei die Asphaltarbeiten an. Konkret geht es um den Abschnitt zwischen Weidenthal und Eisenkehl in Richtung Frankenstein. Dort wird in zwei Chargen geteert: zunächst vom 14. bis 20. Oktober, dann vom 21 bis 24. Oktober, 22 Uhr. Die Anwohner seien bereits gesondert über Zugänge und Parkmöglichkeiten informiert worden, so der Landesbetrieb. Zu Fuß seien die Baufelder immer passierbar.