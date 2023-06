In der Kurpfalzstraße in Mußbach ist von Montag bis Freitag, 19. bis 23. Juni, in Höhe der Hausnummer 60 eine Vollsperrung erforderlich. Das haben die Stadtwerke mitgeteilt. Grund sind Arbeiten zur Erneuerung der Gas- und Wassernetzanschlussleitungen. Eine Umleitung über die Straße Am Hasenstein ist ausgeschildert. Die Anlieger wurden informiert.