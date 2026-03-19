Der Kinderschutzbund Neustadt-Bad Dürkheim warnt vor Spendensammlern, die angeblich in seinem Auftrag um Geld bitten. Die Männer seien derzeit in orangefarbenen Warnwesten in Neustadt unterwegs und gäben vor, im Namen des Kinderschutzbundes Spenden zu sammeln, heißt es in einer Mitteilung. Der Kinderschutzbund betont, dass er keine Spendensammlungen auf der Straße organisert und niemanden beauftragt hat, Haustür- oder Straßenspenden einzuholen.