Mit großem Einsatz haben 133 Schüler der Grundschule Mußbach 8098,60 Euro für ihre Partnerschule in Gambia gesammelt. Beim Spendenlauf am 13. Mai liefen die Kinder insgesamt 2461 Runden beziehungsweise 615 Kilometer. Die Sponsoren hatten sie zuvor selbst in Familie, Freundeskreis und Nachbarschaft gewonnen. Die Partnerschaft mit der Emma-Christine-Grundschule im Dorf Madina besteht seit Beginn des aktuellen Schuljahres. Sie soll die Bildungsarbeit in Gambia unterstützen und den Kindern in Deutschland Einblicke in andere Lebenswelten ermöglichen.