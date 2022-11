Langsam müsste den betrügerischen „Rosen-Frauen“ doch mal das Handwerk gelegt werden können.

Seit Wochen meldet die Polizei jeden Sonntag: Vorsicht vor Trickbetrug zu Lasten der „Tafel“. Es geht um scheinbar freundliche Frauen, die Passanten am einkaufsstarken Samstag in der Neustadter Fußgängerzone Rosen aufzwingen – und dann gern eine Spende für die Hilfsorganisation erbitten. Dass darauf immer wieder Menschen hereinfallen, ist nachvollziehbar. Sie wollen einfach helfen. Dass aber den Frauen nicht mit einem samstäglichen Besuch der Ordnungskräfte in der Fußgängerzone auf die Schliche gekommen werden kann, das wiederum ist kaum nachvollziehbar.