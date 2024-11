Das Sozialamt der Stadt Neustadt sucht für sein Möbellager funktionstüchtige Elektrogeräte wie Küchengeräte, Waschmaschinen, Elektroherde und Kühlschränke. Auch Möbelstücke aller Art zur Einrichtung von Wohnungen, insbesondere Schlafzimmerschränke, Betten (ohne Matratzen), Kinderbetten, Lattenroste, Wohnzimmerschränke und Küchenschränke, werden laut einer Mitteilung der Stadtverwaltung benötigt. Geschirr, Bettwäsche und ähnliches zur weiteren Wohnungsausstattung werden ebenfalls gerne entgegengenommen. Die Stadtverwaltung versichert, dass die Spenden ausschließlich an Bedürftige in Neustadt, insbesondere an hier lebende Geflüchtete sowie Leistungsempfänger des Jobcenters oder der Grundsicherung weitergegeben werden. Sie bittet mögliche Spender außerdem darauf zu achten, dass die Möbel und Geräte tatsächlich noch brauchbar sind. Für einen Abholtermin der Möbel- und Gerätespenden kann mit dem Sozialamt unter Telefon 06321 8551160 oder 06321 8551170 ein Termin vereinbart werden.