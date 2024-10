Noch bis Sonntag, 27. Oktober, sammelt das Kloster Neustadt Hilfsgüter für den nächsten Hilfstransport in die Ukraine. Laut einer Mitteilung können die Spenden tagsüber in der Klosterkirche abgestellt werden. „Die Grenzkontrollen sind sehr scharf, deshalb müssen wir alle Spenden genau auflisten und Güter getrennt in Kisten verpacken. Deshalb ist es für uns einfacher, wenn nach Möglichkeit sortenrein gespendet wird, also nur Nudeln, nur Reis, nur Shampoo und so weiter“, erklärt Pater Gerd Hemken SCJ. Seit Kriegsbeginn organisiert er mehrmals im Jahr Spendentransporte und leitet Geld an Kooperationspartner weiter. Benötigt werden nur haltbare Lebensmittel und Hygieneartikel, keine Kleider, Decken oder Hausrat. Auch Geldspenden werden benötigt, Bankverbindung: IBAN DE05 4006 0265 0000 1230 00.