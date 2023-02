Neustadt will den vielen tausend Erdbebenopfern helfen: So richtet die Stadt ein Spendenkonto ein. Außerdem kümmern sich Bürger auch privat um Hilfe für die Menschen in der Türkei und Syrien.

Am Freitag hat die Stadt zu Geldspenden für die türkische Partnerstadt Mersin-Yenişehir aufgerufen. Damit soll die dortige Erdbebenhilfe unterstützt werden, heißt es aus dem Rathaus. Die am Mittelmeer gelegene Eine-Million-Einwohner-Stadt ist knapp 300 Kilometer vom Epizentrum entfernt. Die Beben waren zwar stark spürbar, Verletzte oder größere Schäden gab es aber nicht. Aufgrund der intakten Infrastruktur und der Nähe zu den Katastrophengebieten ist Mersin eine wichtige Drehscheibe für die Hilfe für die vom Erdbeben betroffenen Menschen. Es wurden Notquartiere und Großküchen eingerichtet, in den Krankenhäusern werden Verletzte behandelt. Außerdem fahren von Mersin aus Hilfstransporte und Rettungsmannschaften in die zerstörten Regionen.

Oberbürgermeister Marc Weigel hat sich mit seinem Amtskollegen Abdullah Özyiğit sich auf diese Form der Neustadter Hilfe verständigt. So könne das Geld zielgerichtet direkt von Katastrophenhelfern vor Ort sinnvoll und unbürokratisch eingesetzt werden, wie OB Weigel erklärt: „Über diesen Weg kommen unsere Spenden sicher bei den Erdbebenopfern an. Die Menschen aus unserer Partnerstadt leisten Großartiges, um bei der Katastrophenbewältigung zu unterstützen. Dieses Engagement unterstützen wir.“ Spenden können auf das Konto der Stadtkasse Neustadt überwiesen werden. Wichtig ist die Angabe des Verwendungszwecks „Erdbeben Türkei“: IBAN: DE58 5465 1240 0000 0015 03, BIC: MALADE51DKH, Sparkasse Rhein-Haardt. Wer eine Spendenbescheinigung wünscht, muss im Verwendungszweck zusätzlich Namen und Adresse angeben.

Transport von Schuhen und Jacken

Ein Neustadter, der auch direkt helfen will, ist Özer Ficici. Er hat seine Social-Media-Kontakte zu Spenden aufgerufen. Er und seine Frau nehmen vor allem Sachspenden entgegen und transportieren sie zu einer Sammelspende oder fahren sie zum Flughafen Frankfurt zum direkten Transport in die Türkei. Zwar stamme die Familie seines Vaters aus dem Erdbebengebiet und sein Papa sei auch aktuell in Asana: „Aber uns geht es ums Helfen, nicht um die türkischen Wurzeln. Wir haben auch im Ahrtal geholfen und die Ukraine-Hilfe unterstützt.“

Seinem Vater gehe es gut, sein Haus habe keine Schäden erlitten. Aber der Alltag in der zerstörten Region sei hart – weil eben so vieles fehle. „Da möchten wir mit unserem privaten Aufruf, für den wir über Facebook und Instagram zu finden sind, helfen“, sagt Ficici. Er fahre einen VW Caddy – „und der war jetzt schon dreimal komplett voll“, unterstreicht er die Neustadter Hilfsbereitschaft. Über seinen Arbeitgeber bekomme er bald noch einmal einen großen Schwung an Kleidern und Schuhen. „Ich kann jedem versichern, dass ich mich gut um die Sachen kümmere und sie dort hinbringe, von wo sie tatsächlich ins Krisengebiet kommen“, sagt Ficici. Wer Geld spenden wolle, dem empfehle er eine große, zuverlässige Organisation. Für den nächsten Transport hat Ficici dennoch einen Wunsch: Wenn er speziell dafür Geldspenden bekomme, „könnten wir in Frankfurt direkt den Cargo-Flug bezahlen“. Ganz wichtig sei, dass Alltagsbekleidung von Schuhen über Jacken bis hin zu Socken und T-Shirts zu den Erdbebenopfern kommen, betont Ficici.

Gemälde wird versteigert

Helfen möchte ebenfalls Furkan Gül. Der 24-jährige Neustadter, der in Landau studiert, ist Künstler mit einem Atelier in Landau und möchte ein Gemälde über eine „stille Auktion“ verkaufen. „Den Betrag werde ich dann spenden“, versichert Gül. Auf Instagram stelle er Einzelheiten zur Auktion vor. Die Resonanz unter seinen Freunden und Bekannten sei beachtlich. Es gebe viele Gebote, „aber manche wollen auch einfach so einen Betrag spenden“. Er habe jetzt schon eine fast vierstellige Summe zusammen. „Es ist schön zu sehen, wie viele Menschen sich einbringen möchten“, sagt er. Aus seiner Familie gebe es Verwandte, die in der Nähe von Gaziantep wohnen und nun ebenfalls obdachlos seien. „Aber allen geht es gesundheitlich gut, das ist die Hauptsache“, so Gül. Wer sich für seine Auktion interessiere, könne sich per E-Mail an furkanguel@web.de bei ihm melden. Vom Erlös gehe jeweils die Hälfte an offizielle Krisenorganisationen in der Türkei und in Syrien.