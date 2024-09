Für den nächsten Hilfstransport für die Ukraine sammelt das Kloster Neustadt wieder Hilfsgüter. Start der Sammelaktion ist offiziell ab Erntedank am Sonntag, 6. Oktober. Bis Sonntag, 27. Oktober, können die Spenden tagsüber in der Klosterkirche, Waldstraße 145, abgestellt werden. „Die Grenzkontrollen sind sehr scharf, deshalb müssen wir alle Spenden genau auflisten und Güter getrennt in Kisten verpacken. Deshalb ist es für uns einfacher, wenn nach Möglichkeit sortenrein gespendet wird, also nur Nudeln, nur Reis, nur Shampoo und so weiter“, sagt Pater Gerd Hemken. Seit Beginn des Kriegs gegen die Ukraine organisiert er mehrmals im Jahr Spendentransporte und leitet Geld an vertrauenswürdige Kooperationspartner in der Ukraine weiter. Benötigt werden nur haltbare Lebensmittel und Hygieneartikel, keine Kleider, Decken oder Hausrat. Menschen und Organisationen, die gerne einen eigenen Spendentransport organisieren und zusammenstellen möchten, können sich an Pater Hemken wenden, Telefon 06321 875 402, oder per E-Mail an gerd.hemken@scj.de. Bei Vorlage eines Kassenbons für die Sachspenden stellt das Spendenbüro der Herz-Jesu-Priester eine Spendenbescheinigung aus.