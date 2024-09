Für zwei Personen, die bei einem Brand Ende August in Hambach ihre Wohnung verloren haben, gibt es eine Spendenaktion. Laut der Initiatorin Esther Sohl, die sich selbst als gute Freundin des geschädigten Paars bezeichnet, ist die finanzielle Lage für die Opfer besonders schwerwiegend. Sie seien erst vor Kurzem in die Wohnung gezogen und hätten sich dort neu eingerichtet, so Sohl. Durch den Brand und die Löscharbeiten sei nicht nur die Wohnung unbewohnbar, sondern auch die meisten Gegenstände seien irreparabel beschädigt. Da beide laut Sohl außerdem nicht voll berufstätig sind, sei die Situation besonders prekär. Bisher seien sie bei Freunden und Bekannten untergekommen, eine neue Wohnung sei längerfristig aber noch nicht gefunden worden. Ob das Paar auf eine Entschädigung hoffen könne, sei ebenfalls noch ungeklärt. Bei dem Brand im August, der Ermittlungen zufolge aufgrund von Unkrautbekämpfung durch Abflammen entstand, war ein Schaden von etwa 500.000 Euro entstanden. Bisher sind bei der Spendenaktion 2255 Euro für das Paar zusammengekommen. Wer selbst finanziell unterstützen möchte, kann das unter gofundme.com/f/bitte-hilf-unseren-freunden-durch-spenden-nach-hausbrand tun.