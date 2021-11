Die Neustadter Unterstützung für die Flutopfer im Ahrtal geht ungebrochen weiter: Bei Benefizaktionen in Mußbach und Geinsheim sind nun rund 1500 Euro zusammengekommen.

Die katholische Kirchengemeinde St. Johannes in Mußbach hat zusammen mit der Feuerwehr nach der Corona-Zwangspause 2020 in diesem Jahr wieder St. Martin gefeiert. 150 Personen kamen dabei im Herrenhof zusammen, um sich das Martinspiel der Katholischen jungen Gemeinde Mußbach anzusehen, das von einem Mußbacher Bläserensemble begleitet wurde. Im Anschluss daran gab es Martinsbrezel und Glühwein beziehungsweise Kinderpunsch, der von der Katholischen Frauengemeinschaft Mußbach vorbereitet und ausgeschenkt wurde. Die Organisatoren baten um eine Spende für die Getränke. Die Idee kam gut an und erbrachte 530 Euro, die nun Mayschoß, Neustadts Patengemeinde im Ahrtal, zu Verfügung gestellt werden.

Beim Herbstrock mit Grand Malör in Geinsheim wurde bei freiem Eintritt ebenfalls um Spenden gebeten, wie Sabine Kaufmann, Ortsvorsteherin und Vorsitzende von Goise blüht auf, mitteilt. Erzielt wurden knapp 700 Euro. Goise blüht auf hat die Summe auf 1000 Euro aufgerundet. Am Freitagabend wurde das Geld an „Charity kids“ übergeben. Die Organisation wird das Geld laut Kaufmann für Kinder im Ahrtal einsetzen.