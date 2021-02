Beim Brotkauf kann wieder etwas Gutes getan werden. Der Katholische Deutsche Frauenbund (KDFB) St. Pius ruft zur Teilnahme an der bundesweiten Solibrot-Aktion auf.

Der Aktionszeitraum ist während der Fastenzeit und dauert von Aschermittwoch, 17. Februar, bis Karsamstag, 3. April. Dabei erklären sich Bäckereien bereit, während der Fastenzeit ein sogenanntes Solibrot zu verkaufen. Dabei handelt es sich entweder um ein speziell entwickeltes Produkt oder um eine gängige Ware aus dem üblichen Sortiment. Beim Kauf des Solibrotes werden die Kunden um eine Spende in Höhe von 50 Cent gebeten.

Der KDFB St. Pius hat die Bäckerei Liebenstein in der Schlachthofstraße in Neustadt als Kooperationspartnerin gewinnen können. In diesem Jahr ist kein spezielles Solibrot im Verkauf, weshalb gebeten wird, beim Einkauf eine Spende in die aufgestellten Boxen zu werfen. Zusätzlich werden in der St. Pius-Kirche und im Obst- und Geflügelhof Becker Spendenkassen aufgestellt. Mit dem Erlös wird ein Projekt zur Förderung von Frauen und Familien in Afrika, Asien oder Lateinamerika gefördert. Der KDFB-Diözesanverband Speyer unterstützt in diesem Jahr das Misereor-Projekt „Ägypten, Äthiopien, Mali, Tansania: Kampf gegen Genitalverstümmelung“.