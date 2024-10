1400 Euro haben Konfirmandinnen und Konfirmanden der Pauluskirchengemeinde Hambach an das neue Kinderhospiz in Neustadt übergeben.

„Die Konfirmandinnen und Konfirmanden bekommen ja immer viel Geld geschenkt und geben schon immer gerne freiwillig etwas ab, wenn irgendwo Bedarf besteht. Nachdem im vergangenen Jahr nach einem Praktikum der ,Lichtblick’ bedacht wurde, haben sie sich dieses Jahr einhellig für das Kinderhospiz entschieden“, erklärt Gemeinde-Diakon Gerd Rieger. Jedes Jahr entschieden die Konfirmandinnen und Konfirmanden, ob und für was sie spenden, „und wir sind sehr froh über dieses Engagement“, so Rieger.

Fünf Konfirmandinnen und Konfirmanden übergaben die Spende. Dabei hätten sie sich sehr interessiert gezeigt und viele Fragen gestellt, auch, wie die Mitarbeitenden mit der Belastung klarkämen, berichtet der Diakon. „Unsere Fragen wurden auch sehr schön beantwortet, sodass die Jugendlichen merkten, dass und wie den Kindern geholfen wird. Sie konnten so in schwerer Not Dank erfahren“, betont Rieger.