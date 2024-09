Beim Sommerfest der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD Süd) wurden selbstgebackener Kuchen und Kaffee gegen Spenden an Mitarbeitende und Ehemalige ausgegeben. Den Erlös in Höhe von rund 580 Euro hat der Präsident der SGD Süd, Hannes Kopf, nun an die Neustadter Tafel überreicht. „Ich freue mich sehr, dass wir auch in diesem Jahr die Tafel wieder unterstützen und dabei die Spendensumme aus dem letzten Jahr sogar leicht erhöhen konnten“, betonte Kopf.