3744 Euro hat Robert Hohmann, Inhaber des Meckenheimer Dubbeglas Shop und des Satzwerks, an gemeinnützige Pfälzer Vereine gespendet. Angeregt dazu hat ihn der Spruch „Schorle hilft“.

„Ja, Schorle hilft“, hat er sich gedacht. „Gegen Durst, gegen Frust“, das seien so die gängigen Antworten, sagt Robert Hohmann. Vielleicht könnte aber ein Schorleglas mit einem solchen Aufdruck, gern auch alkoholfrei gefüllt, ja auch anderen Menschen helfen. So entstand die Idee zur Aktion „Schorle trinken und Gutes tun“.

Dafür hat er die stolze Anzahl von 1.248 Schorlegläsern mit dem Spruch bedrucken lassen: 936 Dubbegläser und 312 Weinstangen, alle mit dem Standard-Fassungsvermögen von 0,5 Litern. Die Weinstangen sind schwarz bedruckt. Die Dubbegläser gibt es wahlweise mit schwarzem oder pinkfarbenem Aufdruck oder in einer besonders elegant wirkenden satinierten Version mit goldenem Aufdruck. Von jedem verkauften Glas gehen drei Euro an eine gemeinnützige Pfälzer Organisation wie die Lebenshilfe in Neustadt, das Kinderhospiz Sterntaler und den Pfälzerwald-Verein – allesamt Einrichtungen, die hilfsbedürftige Menschen fördern und unterstützen. Sie haben jeweils bereits 1248 Euro erhalten. Robert Hohmann damit gleichsam in Vorleistung getreten und hofft nun, dass die Gläser den entsprechenden Zuspruch finden.

Schorle in vielen Variationen

Erhältlich sind sie auch im Dubbeglas Shop in Meckenheim oder unter www.dubbeglas.shop Dort gibt es ansonsten mit rund 60 verschiedenen Variationen eine große Auswahl an Dubbegläsern, dazu Pfälzer Geschenkartikel, Wanderkarten, alle Literatur zur Pfalz und ihren Besonderheiten und Sehenswürdigkeiten und natürlich Pfälzer Krimis. Die und Pfälzer Mundart-Literatur sind auch im Satzwerk erhältlich, neben einer großen Auswahl an Kinderbüchern und aktueller Literatur wie Romanen und Thrillern.

Nähere Informationen stehen im Internet unter www.schorle-hilft.de, darunter neben Klassikern auch so ausgefallene Rezepte wie warme Schorlen für die kalte Jahreszeit und Schorlen mit Kräutern und Tee für Experimentierfreudige.