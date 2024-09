Am Freitagnachmittag konnten sich fünf Schulen über je 2500 Euro freuen, mit denen sie auf Klassenfahrt fahren dürfen. Warum diese Unterstützung der Sparkasse Rhein-Haardt für die Schulen besonders wichtig ist.

„Wir sind nicht nur der finanzielle Partner für die Menschen, sondern sind auch gemeinwohlorientiert. Daher ist es uns eine Herzensangelegenheit, uns für Kinder, Jugendliche und auch für Schulen zu engagieren“, sagt Andreas Ott, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Rhein-Haardt, zu Beginn der Spendenübergabe am Freitagnachmittag in der Neustadter Jugendherberge. Aus diesem Grund habe man sich entschlossen, zehn unterschiedliche Grund-, Förder- und weiterführende Schulen mit Geldspenden für möglichst nachhaltige Klassenfahrten zu unterstützen.

Bis zum 30. Juni 2024 konnten sich Schulen aus Neustadt, Frankenthal und Bad Dürkheim bewerben. Die Spendenübergabe an fünf weitere Schulen aus dem nördlichen Sparkassen-Geschäftsgebiet erfolgte bereits im August in der Jugendherberge in Altleiningen. Der Andrang war groß: Insgesamt hatten sich 39 Schulen für diese Aktion beworben. „Diese tolle Resonanz hat uns gezeigt, wie wichtig Klassenfahrten noch immer sind und einen wichtigen Mehrwert für die Schulen bieten“, so Ott. Eine Jury der Sparkasse hat sich für zehn Gewinner-Schulen entschieden.

16 Jugendherbergen als Reiseziel

Marc Weigel, Oberbürgermeister von Neustadt, durfte den anwesenden stellvertretenden Schülern und Lehrern die Spenden überreichen. Er weiß, wie wichtig sie für die Schulen und auch für die Eltern der Schüler sein können. „Auch ich war einmal Lehrer an einer Neustadter Schule und musste Klassenfahrten organisieren. Daher weiß ich, wie schwer es sein kann, den Schülern mit einem passenden Angebot, aber auch den Eltern mit den steigenden Preisen gerecht zu werden“, so Weigel. Klassenfahrten könnten viel zum Zusammenhalt an Schulen beitragen und seien extrem wichtig für die Klassengemeinschaft.

Daher ergriffen besonders die Eltern der Schüler die Chance auf die mögliche Spende. „Sie waren es, die auf uns zugekommen sind und uns von der Aktion erzählt haben. Daraufhin haben wir uns dann beworben“, erzählt Ariane Keil. Sie ist Lehrerin am Kurfürt-Ruprecht-Gymnasium in Neustadt. Bei der Bewerbung sollte auch schon angegeben werden, in welche Jugendherbergen die Klassen fahren möchten. „Zur Auswahl standen dabei 16 unterschiedliche Jugendherbergsstandorte mit unterschiedlichen Nachhaltigkeitsprogrammen in Rheinland-Pfalz“, so Ott. „Mit dieser Spende wird die gesamte siebte Klassenstufe für eine Klassenfahrt nach Hochspeyer fahren können“, erzählt Keil.

„Genießt alles“

Doch auch die Jugendherberge in Neustadt stand für die Schulen zur Auswahl. Sie bekommt bald Besuch von einer der Gewinner-Schulen. „Für unsere vierten Klassen geht es nächstes Jahr nach Neustadt“, erzählt Silke Stegemann, Lehrerin an der Schillerschule in Haßloch. Auch an dieser Schule waren es die Eltern, die die Bewerbung ins Rollen gebracht haben. Darüber freut sich besonders auch Christian Stöckl-Garcia. Er ist der Betriebsleiter der Jugendherberge in Neustadt. „Durch den Kontakt zu den Lehrkräften weiß ich, wie schwer teilweise die Organisation von Klassenfahrten ist“, erzählt Stöckl-Garcia. Auch die steigenden Preise seien eine Herausforderung für viele Familien. „Daher freue ich mich umso mehr über die Aktion, da somit die Familien noch mehr entlastet werden können und die Kinder eine möglichst schöne Zeit haben. Ich freue mich auf den Besuch aus Haßloch“, so der Betriebsleiter.

Ein weiterer Gewinner ist die Pestalozzi-Grundschule in Bad Dürkheim. Auch sie hat sich für die Jugendherberge in Hochspeyer entschieden. Die Grundschule aus Weidenthal verschlägt es nach Thallichtenberg und die Georg-von-Neumayer-Realschule Plus Neustadt nach Oberwesel. Da nun alle Schüler und Lehrkräfte die Spende sowie einen Rucksack oder ein Dubbeglas als kleines Geschenk erhalten haben, kann die konkrete Planung der Klassenfahrten starten. „Genießt alles, was ihr mit dem Geld anstellen könnt“, rät Weigel den Schülern zum Abschluss.