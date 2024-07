Zwei Tage lang konnten Neugierige am Wochenende das Ordenshaus der Weinbruderschaft der Pfalz am Neustadter Marktplatz besichtigen. Es gab Musik, Zeichnungen, Hausführungen und Reden. Zudem präsentierten Weingüter ihre Weine. „Wir nutzen Feierlichkeiten immer auch für Spenden“, betonte Ordensmeister Oliver Stiess. Die Weinbruderschaft stiftete im Beisein von Oberbürgermeister Marc Weigel 3000 Euro an die Bürgerstiftung „Lebenswerte Stadt Neustadt an der Weinstraße“.

Damit soll unter anderem eine große bronzene Stadtplastik mitfinanziert werden, die dreidimensional und mit Blindenschrift versehen einen Überblick über die Stadt geben soll. Frank Sobirey und Peter Reinhardt von der Bürgerstiftung freuten sich über die Spende.