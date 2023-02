Die Polizeiinspektion Neustadt hat dem Förderverein der Neustadter NS-Gedenkstätte im Hornbach-Quartier einen symbolischen Scheck über 550 Euro übergeben. Seit vielen Jahren organisiert der Leiter des Gemeinsamen Sachgebiets Jugend, Polizeihauptkommissar Stefan Wagner, jährlich eine Spendensammlung. Zum großen Teil kommt das Geld über das von Beamten der Dienststelle gespendete Flaschenpfand zusammen. Die Polizei wolle mit der Spende ausdrücklich die Arbeit des Vereins zur Aufrechterhaltung des Gedenkens an einen Teil der deutschen Geschichte unterstützen, so Polizeidirektorin Katja Weickert, Leiterin der Polizeiinspektion Neustadt. Gerade in der aktuellen Zeit seien der Polizei Rechtsstaatlichkeit und die Achtung der Werte des Grundgesetzes besonders wichtig.