Der Rotary Club unterstützt die Neustadter Tagesbegegnungsstätte mit 10.000 Euro. Damit soll sich die Einrichtung über Wasser halten, da viele ihrer Angebote zur Zeit nicht stattfinden können. Zum Beispiel hat die Kleiderkammer auf Notversorgung umgestellt und nimmt vorerst keine Spenden mehr an.

Den symbolischen Scheck übergab Heiner Bergner vom Rotary Club Deidesheim-Mittelhaardt an Lichtblick-Leiter Robin Rothe – als „Starthilfe im neuen Jahr“.

Die Einrichtung bleibt von den aktuellen Corona-Beschränkungen nicht unberührt. Viele Angebote wie der Hausratladen oder das Möbellager sind zur Zeit geschlossen. In der Kleiderkammer gibt es eine Notfallversorgung am Fenster des Lichtblicks in der Amalienstraße 3. „Fast alle Bereiche, die der Finanzierung unseres Angebots dienen, fallen aus“, teilt die Einrichtung mit. Man habe kaum eine Gelegenheit, die Sachspenden weiterzugeben. Kleider kann der Lichtblick aktuell nicht mehr annehmen, hofft aber, im März wieder Frühlings- und Sommerkleidung entgegennehmen zu können.

Kurzarbeit komme aber trotz allem nicht in Frage: „Für viele Besucher zählen die Tagesstruktur und die zuverlässige Hilfeleistung bei akuten Problemen“, heißt es weiter in der Mitteilung. „Es geht darum, trotz Corona dort helfen zu können, wo geholfen werden darf.“