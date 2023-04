Während des europaweiten „Speedmarathons“ am vergangenen Freitag hat die Neustadter Polizei 250 Kraftfahrzeuge an zwei Messstellen kontrolliert. 20 von ihnen seien schneller gefahren als die erlaubten 50 km/h, was einer Beanstandungsquote von acht Prozent entspreche. „Spitzenreiter“ war demnach gegen Abend ein Vorderpfälzer mit Tempo 109. Den Fahranfänger erwarten eine Geldstrafe von 560 Euro, zwei Punkte im Verkehrsregister und zwei Monate Fahrverbot. Außerdem müsse er an einem Aufbauseminar teilnehmen. Die Neustadter Polizei weist darauf hin, dass sie auch weiterhin die Geschwindigkeit fortwährend überwachen werde.