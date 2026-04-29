Die SPD Neustadt ist mit der Erklärung von Oberbürgermeister Marc Weigel ( FWG) zur Filialstrategie der Sparkasse Rhein-Haardt nicht zufrieden. Wie berichtet, hatte Weigel die Entscheidung der Sparkasse verteidigt, die Filiale am Neustadter Bayernplatz zu einer Automatenfiliale herabzustufen. Der OB hatte gesagt, auch eine komplette Schließung sei im Raum gestanden. Außerdem seien es nur 1,6 Kilometer bis zur Filiale in der Spitalbachstraße. Dieser Weg sei machbar, zumal jeder Kunde – wegen der Zunahme des Online-Bankings – durchschnittlich nur einmal im Jahr eine Filiale aufsuche. Die SPD folgert daraus, dass die Zweigstelle in Branchweiler in Gefahr sein könnte, da diese 1,8 Kilometer von der Sparkasse in der Schütt entfernt sei. Außerdem sehen die Sozialdemokraten im Verweis auf das Online-Banking eine Gefahr für die Strategie der Sparkasse. „Der Erfolg der Sparkassen beruht auf ihrer lokalen Verwurzelung und einem dichten Filialnetz“, schreibt die SPD in einer Mitteilung, „die Aufgabe von Filialen mag kurzfristig Kosten senken, wird aber langfristig zum Verlust des Wettbewerbsvorteils und des eigentlichen Auftrags der Sparkassen führen.“