„Die SPD-Arbeitsgemeinschaft-60 Plus in Neustadt wird durch die Neuorganisation der SPD in der Kernstadt und den Ortsteilen gestärkt.“ Davon ist AG-Vorsitzender Werner Schreiner überzeugt.

Die AG 60-Plus arbeite bereits seit Jahren in einer stadtübergreifenden Organisationsform und könne diese Erfahrungen nun in die Arbeit der Genossen in Neustadt einbringen. Dies werde jetzt zudem „wesentlich einfacher, weil die Mitglieder der AG ihre Informationen direkt in die Ortsgruppen kommunizieren und wir die Rückmeldungen aus den Ortsgruppen direkt in unsere gemeinsame Arbeit einbringen können.“

Bei seiner Sitzung hat der Vorstand der AG 60-Plus nach dem plötzlichen Tod des langjährigen Schriftführers Fritz Facklam nun Christa Maggauer zur Schriftführerin gewählt.

Blick auf Landesgartenschau

Unzufrieden ist die Arbeitsgemeinschaft Schreiner zufolge mit der Ablehnung einer Verbesserung der Situation für Fußgänger und Radfahrer an der Kreuzung Martin-Luther-Straße/Robert-Stolz-Straße. Die städtische Verkehrskommission habe eine Ausweitung der Ampelzeiten auf das Wochenende zur Verbesserung des Fußgänger- und Radfahrerschutzes abgelehnt, weil die Kreuzung kein Unfallschwerpunkt sei. Schreiner: „Dies ist eine Entscheidung am grünen Tisch. Es kann doch nicht sein, dass erst jemand zu Schaden kommen muss, bevor eine Schutzregelung eingeführt wird.“

Eine Regelung sei wichtig, da viele Radfahrer in Richtung Abenteuerspielplatz und Ordenswald unterwegs seien. Verbesserungen für Radfahrer und Fußgänger seien auch mit Blick auf die Bewerbung für die Landesgartenschau 2026 wichtig.