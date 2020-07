Die SPD-Fraktion des Ortsbeirates Lachen-Speyerdorf möchte auf einer Mitgliederversammlung nach der Sommerpause die zukünftige Position zum Thema Entlastungsstraße im Dorf festlegen. Das berichtet Fraktionssprecher Christian Bläß. Für die Sozialdemokraten ist die Bürgerbefragung zur S-Trasse, die vor fünf Jahren durchgeführt wurde und letztlich die Ablehnung der Entlastungsstraße zur Folge hatte, ein nach wie vor ernstzunehmendes und bindendes Votum. Die zuletzt von CDU und FWG losgetretene Forderung nach einer Entlastungsstraße stellt dieses Votum nach Ansicht der SPD in Frage und macht aus Sicht der Fraktion eine Mitgliederbefragung notwendig. Damit möchten sich die Verantwortlichen in Hinblick auf die kommenden Debatten bezüglich einer Entlastungsstraße den Rückhalt der Mitglieder sichern. Der Ortsbeirat hatte in seiner jüngsten Sitzung bereits mehrheitlich gegen die Standortverlegung der geplanten Kita gestimmt, die im neuen Baugebiet „Am Jahnplatz“ am Kreisel entstehen soll. Somit würde es bei einer Errichtung des Gebäudes keine Chance mehr geben, die Entlastungsstraße zu bauen.