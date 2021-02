Der Neustadter Stadtrat hat im Dezember 2019 einstimmig auf einen Antrag der SPD-Fraktion hin beschlossen, ein Beschlusskataster einzuführen. Dies sollte in das bestehende Ratsinformationssystem im Internet integriert werden und alle Stadtratsbeschlüsse auflisten mitsamt ihrem Bearbeitungsstand. Denn oft sei weder für die Fraktionen noch für die Bürger ersichtlich, ob Beschlüsse von der Verwaltung umgesetzt oder aufgehoben wurden, argumentierte die SPD damals. Da bis Juni 2020 immer noch kein Beschlusskataster eingeführt worden war, fragte die SPD bei der Stadtverwaltung nach dem Stand der Dinge. Die Antwort: Es würde nach der Sommerpause im August eingeführt.

Bis heute stehe keine Beschlusskontrolle zur Verfügung, schreibt Fraktionssprecher Pascal Bender nun in einer erneuten Anfrage an die Verwaltung, die in der Stadtratssitzung am Dienstag behandelt werden soll. Zwar sei bei der Recherche-Funktion ein neuer Reiter „Beschlüsse“ eingeführt worden, dessen Anwendung erbringe aber keine Rechercheergebnisse. Die Fraktion möchte wissen, weshalb das Kataster noch nicht umgesetzt wurde und wann es eingeführt wird.