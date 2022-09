Er sei „sehr herzlich empfangen worden“. Das berichtete Claus Schick am Mittwochnachmittag auf Anfrage von seiner ersten Sitzung mit der SPD-Landtagsfraktion in Mainz. Der Ortsvorsteher von Lachen-Speyerdorf ist seit 1. September Landtagsabgeordneter. Er ist für Giorgina Kazungu-Haß nachgerückt, die ihr Mandat niederlegt hat, um in Berlin als Lehrerin zu arbeiten. Schick bezeichnete den Umgang in der Fraktion als „sehr kollegial“. In der Sitzung sei per Videoschalte auch Kazungu-Haß verabschiedet worden. Außerdem wurde geklärt, welche Aufgaben der 53-Jährige nun in der Fraktion übernimmt: „Ich bin religionspolitischer Sprecher und bin im Ausschuss für Landwirtschaft und Weinbau, im Petitionsausschuss sowie im Kulturausschuss.“ Schick vertritt den Wahlkreis Neustadt, zu dem die Stadt Neustadt, die Gemeinde Haßloch und die Verbandsgemeinde Lambrecht gehören.