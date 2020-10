Eine Projektgruppe aus Experten soll ein Konzept für einen Mountainbike-Park auf Neustadter Gemarkung umsetzen: Das beantragt die SPD-Fraktion für die Sitzung des Stadtrats am nächsten Donnerstag. Damit fordert sie, dass ein bereits Ende 2016 gefasster Beschluss endlich umgesetzt wird. Anlass ist das Besucherlenkungskonzept der Stadtverwaltung für Wanderwege im Pfälzerwald. Es steht nahezu vor dem Abschluss, spart Mountainbiker aber aus, obwohl es zunächst anders geplant war. Vorgesehen ist lediglich, Wege zu Mountainbike-Strecke in der Region darzustellen. Dass die Stadtverwaltung beziehungsweise die jetzt zuständige Tourist-Gesellschaft es für nicht notwendig halten, ein Mountainbike-Konzept zu erstellen, sei egal, so SPD-Fraktionsvorsitzender Pascal Bender. Schließlich habe sich der Stadtrat bereits vor knapp vier Jahren dafür ausgesprochen. Daher müsse nun in einer Runde mit allen Betroffenen und unter fachlicher Begleitung ein Konzept erstellt und in ein Besucherlenkungskonzept integriert werden.