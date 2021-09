Kurz vor seiner Wahlkampfrede am Donnerstagmittag auf dem Neustadter Marktplatz hat sich SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz ins Goldene Buch der Stadt eingetragen. Im Rathaus ist der amtierende Finanzminister und Vizekanzler von Oberbürgermeister Marc Weigel (FWG) und Bürgermeister Stefan Ulrich (CDU) empfangen worden. Scholz stimmte in seiner Rede rund 300 Zuhörer auf die Bundestagswahl am 26. September ein. Sein Auftritt in der Neustadter Innenstadt wurde von einem Großaufgebot an Sicherheitskräften überwacht. Laut Polizei ist es rund um die Veranstaltung „absolut ruhig“ geblieben. Die SPD-Direktkandidatin im Wahlkreis, Isabel Mackensen-Geis, hatte für Scholz eine Überraschung dabei: Sie schenkte ihm ein Pfalz-Paket – es enthielt unter anderem ein rotes Dubbeglas und eine Elwetritsche. Und auch für Marc Weigel gab es eine Überraschung: SPD-Landtagsabgeordnete Giorgina Kazungu-Haß sang ein Geburtstagsständchen, bei dem alle Gäste auf dem Marktplatz einstimmten. Marc Weigel feiert am Donnerstag seinen 43. Geburtstag.

Hier geht’s zum ausführlichen Artikel.