Neustadt. Die SPD Haardt hat den Erlös aus dem „Heringsessen to go“ in einen Desinfektionsmittelspender investiert und diesen an den Förderkreis der Michael-Ende-Schule übergeben. Der Spender enthält zehn Liter Desinfektionsmittel. „Dies wird die Schulgemeinschaft zeitlich entlasten, da nicht mehr mit Sprühflaschen Spalier gestanden werden muss, um den Kindern die Hände zu desinfizieren“ so Ortsvorsitzender Marc-Finn Klein. Er lobt die Arbeit des Förderkreises bei Essensversorgung und Hausaufgabenbetreuung. Wer Interesse an einer Mitarbeit habe, könne sich per Mail an foerderkreis-michael-ende-schule-haardt@arcor.de melden.