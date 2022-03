Anlässlich des Weltfrauentags am 8. März wird die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen gemeinsam mit der SPD Neustadt am Dienstag in der Innenstadt eine Verteilaktion starten. Mit der Aktion und im Gespräch mit Bürgern in der Neustadter Innenstadt wolle man „auf das Ziel der gleichberechtigten Teilhabe von Frauen aufmerksam machen“, kündigt die SPD-Bundestagsabgeordnete Isabel Mackensen-Geis. Sie betont: „Am Internationalen Frauentag gilt unsere volle Solidarität den Frauen und Kindern, die auf der Flucht sind vor dem furchtbaren Angriffskrieg gegen die Ukraine. Sie gilt den Menschen, die in der Ukraine für Demokratie und Freiheit kämpfen.“ Die SPD-Abgeordnete, die in Bad Dürkheim wohnt und im Bundestag den Wahlkreis Neustadt-Speyer vertritt, unterstreicht die Bedeutung des Frauentags: „Die Gleichstellung von Frauen und Männern ist das Fundament einer freien Gesellschaft.“

Zum Girls’ Day am 28. April veranstalte die SPD-Bundestagsfraktion wieder einen Aktionstag, an dem junge Frauen hinter die Kulissen des Parlamentsbetriebs schauen können. Mackensen-Geis lädt Interessierte aus dem Wahlkreis ein, sich für die Teilnahme zu bewerben. Einen Platz können sie vergeben. Teilnehmen können ihren Angaben zufolge Frauen im Alter zwischen 16 und 19 Jahren, die im Wahlkreis wohnen. Zugfahrt, Übernachtung und Verpflegung werden übernommen. Bewerbungen sind bis 20. März möglich: isabel.mackensen@bundestag.de.