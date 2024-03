Zielstrebige und kreative Frauen machen aus Sicht der SPD-Frauen Neustadt einen Unterschied für die Stadt. Sie laden solche Frauen für Samstag, 9. März, zu einem Frauen-Netzwerk-Frühstück anlässlich des Weltfrauentags ein. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr im Café Sixt in der Hauptstraße 3. Das Ziel des Treffens ist es, sich über Herkunfts-, Glaubens- und Parteigrenzen hinweg mit kreativen und zielstrebigen Frauen zu vernetzen, auszutauschen und gemeinsam Ideen für Neues zu entwickeln, heißt es von der SPD. Angesprochen werden sollen nicht nur Frauen, die sich beispielsweise bereits als Vereinsvorsitzende, in Glaubensgemeinschaften und Sozialbereichen oder auch politisch engagieren, sondern ebenso Interessierte ohne Ehrenamt. Da die Anzahl der Plätze begrenzt ist, werden Interessentinnen gebeten, sich per E-Mail an spdfrauen.neustadt@gmail.com mit Namen und Kontaktdaten anzumelden. Anmeldeschluss ist Donnerstag, 7. März.