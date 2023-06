Einen Spaziergang für ältere Semester bieten die Gemeindeschwestern plus – Stephanie Rößler und Marleen Kunstätter – an.

Hintergrund ist die Landesinitiative „Rheinland-Pfalz – Land in Bewegung“ vom 7. bis 9. Juli, bei der alle Generationen angesprochen werden sollen. Weil es aber im fortgeschrittenen Alter noch wichtiger sei, etwas für Beweglichkeit, Kraft und Koordination zu tun, steht am Freitag, 7. Juli, ein gemeinsamer Spaziergang rund um den Sandwiesenweiher oberhalb von St. Martin auf dem Programm. Treffpunkt ist um 11 Uhr am unteren Parkplatz. Dabei kann laut den Gemeindeschwestern auch der Barfußpfad ausprobiert werden. Der Abschluss ist in der Gaststätte „Haus an den Fichten“.

Anmeldung und Info telefonisch unter 06321 855 1418 oder per E-Mail an stephanie.roessler@neustadt.eu.