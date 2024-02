Das Mehrgenerationenhaus und die Gemeindeschwester plus der Stadt Neustadt, Stephanie Rößler, bieten zusammen mit dem Malteser Besuchsdienst und zwei Hunden einen Spaziergang am Mittwoch, 6. März, um 14.30 Uhr im Ordenswald an. Das Motto des gemeinsamen Ausflugs: „Kinder, packt eure Großeltern ein und los geht’s!“. Treffpunkt ist am Parkplatz Ordenswald in der Nähe des Reitclubs. Die Einladung richtet sich einer Mitteilung der Stadt zufolge vorwiegend an ältere Menschen mit ihren Enkelkindern. Interessierte Einzelpersonen sind ebenso willkommen. Die Gesamtlänge des Spaziergangs beträgt etwa drei Kilometer und ist für Kinderwagen und Rollatoren geeignet. Es besteht zudem die Möglichkeit, vorher um 13.15 Uhr am Mittagstisch im Mehrgenerationenhaus teilzunehmen. Anmeldungen zum Spaziergang bitte bei Gemeindeschwester plus Stephanie Rößler, Telefon 06321 855-1418, oder per E-Mail an stephanie.roessler@neustadt.eu.