Von der Tourist-Info bis zur Rothenbuschklause führt ein neuer Erlebnisspaziergang der Neustadter Tourist-Gesellschaft. Teilnehmer sollen dabei die Landschaft entlang des Speyerbachs besser kennenlernen und sich selbst ein Bild von jenem Gelände machen, das bis 2027 für die Landesgartenschau umgestaltet wird. Es geht vorbei an Gartenanlagen, Weinbergen, Feldern und Wald, bis in der Rothenbuschklause eingekehrt wird. Termine für den rund dreistündigen Spaziergang sind 15. Juni, 20. Juli und 24. August, jeweils um 13.30 Uhr. Mehr Information und Anmeldung per E-Mail an touristinfo@neustadt.eu oder per Telefon unter 06321 926892.