Ein kleiner Spaziergang ist am Mittwochabend einer 32-jährigen Frau aus Neustadt zum Verhängnis geworden. Wie die Polizei berichtet, war sie gegen 18 Uhr mit einem Bekannten in der Landauer Straße unterwegs, um Freunde zu besuchen. Bei einer Personenkontrolle stellen Polizisten fest, dass gegen die Frau ein Haftbefehl vorlag. Daher kam die Neustadterin zunächst mit auf die Dienststelle und von dort dann direkt in eine Justizvollzugsanstalt. Da die Frau zudem Betäubungsmittel bei sich hatte, kommt nun noch ein weiteres Strafverfahren auf sie zu.