Die Fachkräfte Gemeindeschwesternplus bieten im Frühjahr für ältere Menschen gemeinsame Spaziergänge in den Ortsteilen von Neustadt an. Willkommen sind Interessierte, die die Fachkräfte gerne kennenlernen möchten. Geplant sind Spaziergänge von ein bis zwei Kilometern mit anschließendem Zusammensein in einem Café oder Restaurant. Folgende Termine stehen fest: 5. März in Geinsheim, 12. März in Hambach und 20. März in Diedesfeld. Start ist jeweils um 10 Uhr. Anmeldung bei Marleen Kunstätter, Telefon 06321 855-1722, marleen.kunstaetter@neustadt.eu, oder Stephanie Rößler, -1418, stephanie.roessler@neustadt.eu.