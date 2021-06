Im August 2022 soll der neue Edeka-Supermarkt am Diedesfelder Weg in Hambach eröffnen. Gedacht ist der Markt vor allem für die Nahversorgung im Neustadter Süden, also für Hambach und Diedesfeld. Die Stadtverwaltung hat damit eine Aufgabe aus der Einzelhandelskonzeption aus dem Jahr 2011 abgehakt. Am Montag wurde der Bau symbolisch mit einer kleiner Feierstunde gestartet. Der Markt wird eine Verkaufsfläche von 1600 Quadratmetern haben und über gut 100 Parkplätze verfügen. Marktleiter Dominik Schneider ist den Neustadtern bereits bekannt, da er schon einen Markt in Branchweiler betreibt. Er kündigte an, stark auf regionale Produkte setzen zu wollen. Oberbürgermeister Marc Weigel und Baudezernent Bernhard Adams erinnerten an die Widerstände, die vor dem Spatenstich überwunden werden mussten. Sie seien aber davon überzeugt, dass die neue Einkaufsmöglichkeit sehr wichtig für die Bürger im Neustadter Süden sein wird.