Bei den Regionalmeisterschaften von „Jugend debattiert“ wurde am Dienstag im Käthe-Kollwitz-Gymnasium den ganzen Vormittag mit Argumenten um sich geworfen und vor Publikum diskutiert. Eine Neustadter Schule konnte dabei auftrumpfen.

Wie unterschiedlich man sich streiten kann, ließ sich am Dienstag am Käthe-Kollwitz-Gymnasium (KKG) beobachten. Während die Schüler in ihrer Pause draußen lautstark diskutierten,