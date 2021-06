Die Lebenshilfe Neustadt, die Lebenshilfe Bad Dürkheim und die Lebenshilfe Grünstadt-Eisenberg haben von der Stiftergemeinschaft der Sparkasse Rhein-Haardt Zuschüsse in Höhe von insgesamt 6000 Euro bekommen. Darüber hat die Sparkasse informiert. „Die Stiftergemeinschaft leistet hiermit einen wertvollen Beitrag zur Verwirklichung unseres Sinnes- und Bewegungsgartens, der für die Bewohner unseres neuen Wohnhauses am Harthäuserweg so wichtig ist“, betonte Heinz Busch, Vorsitzender der Lebenshilfe Neustadt, bei der Übergabe der Zuwendungen. Die Stiftergemeinschaft der Sparkasse Rhein-Haardt ist im Dezember 2018 ins Leben gerufen worden. Sie ist für Bürger gedacht, die mit ihrem Vermögen gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke nachhaltig fördern möchten.