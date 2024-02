Seit Montag ist es nicht möglich, die Tiefgarage des Sparkasse-Beratungszentrums in der Schütt zu nutzen. Wie ein Schild informiert, ist die Parkanlage wegen Umbauarbeiten geschlossen. Auf Nachfrage informiert eine Mitarbeiterin, dass die Schrankenanlage der Tiefgarage erneuert wird. Bis zum Abschluss der Arbeiten am Freitag ist demnach keine Einfahrt möglich. In der kommenden Woche soll die Tiefgarage wieder für Sparkassen-Kunden nutzbar sein.