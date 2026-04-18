Die Neustadter SPD hält die Entscheidung der Sparkasse Rhein-Haardt, die Filiale im Böbig herabzustufen, für falsch. Von Oberbürgermeister Marc Weigel ( FWG) zeigt sie sich enttäuscht.

„Der Gewinn wächst, der Service geht zurück“, heißt es in einer Pressemitteilung der SPD Neustadt zu den Plänen der Sparkasse Rhein-Haardt, weitere Filialen zu schließen oder durch Automaten zu ersetzen. Wie berichtet, wird am 1. Juli aus der Zweigstelle am Bayernplatz eine SB-Filiale, die nicht mehr personell besetzt ist.

Bereits in der Februar-Sitzung des Stadtrats habe die SPD-Fraktion Weigel aufgefordert, die Interessen der Bewohnerinnen und Bewohner im Stadtteil Böbig gegenüber der Sparkasse zu vertreten, teilen die Sozialdemokraten mit. Weigel ist stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrates der Sparkasse Rhein-Haardt. Gegenüber dem Stadtrat habe er im Februar kommuniziert, nichts über eine Schließung der Filiale im Böbig zu wissen. „Wir verstehen nun die ausweichenden Antworten des Oberbürgermeisters im Februar“, so die SPD Neustadt, „und sind sehr enttäuscht, dass sich Herr Weigel nicht für diesen Stadtteil und eine echte Sparkassen-Filiale eingesetzt hat“.

Kritik auch an Sparkasse

Mit Bezug auf die Berichterstattung der RHEINPFALZ kritisiert die SPD auch, dass die Sparkasse ihre Filialen alleine daran bewerte, welche Ergebnisse sie einbringen. Das gerade sei aber nicht die selbstgestellte Aufgabe. „Das Selbstverständnis der Sparkassen ist ,anders als private Banken’ nicht ausschließlich darauf ausgerichtet zu sein, ,Profit zu erwirtschaften’, sondern dem Auftrag zu folgen ,Menschen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe an der Gesellschaft zu ermöglichen’“, zitiert die Neustadter SPD nach eigenen Angaben aus den Zielen der Sparkassen.

„Es ist die Aufgabe der Stadt Neustadt als eine der Trägerinnen der Sparkasse Rhein-Haardt, eine Versorgung mit Bankdienstleistungen auch dort sicher zu stellen, wo nicht nur dicke Gewinne gemacht werden“, fordert die SPD Neustadt von der Spitze der Stadtverwaltung.