Drei Auszeichnungen als „Beste Bank“ hat die Sparkasse Rhein-Haardt in den Bereichen Privatkundenberatung vor Ort (Bad Dürkheim, Frankenthal und Neustadt), Gewerbekundenberatung sowie Baufinanzierungsberatung erhalten. Während die Privatkundenbewertung bereits im Frühjahr stattfand, folgten nun die beiden anderen Sparten. Nach Angaben des Geldinstituts handelt es sich um die Ergebnisse eines bundesweiten Bankentests unter 1422 Instituten durch die Gesellschaft für Qualitätsprüfung. Zudem habe „Focus Money“ die Sparkasse Rhein-Haardt bei vier Mitbewerbern zum Testsieger in der Geschäftskundenberatung in Bad Dürkheim gekürt. Alle Tests seien von unabhängigen Instituten nach den Vorgaben des Verbraucherschutzes durchgeführt worden.