Die Sparkasse Südpfalz baut eine neue Geschäftsstelle in Maikammer. Der Holzpavillon entsteht am südlichen Ortseingang zwischen dem Parkplatz des Wasgau-Markts und der Weinstraße Süd. Warum das Geldinstitut trotz Online-Banking vor Ort präsent bleiben will.

Noch ist das Baufeld unmittelbar neben dem Parkplatz des Wasgau-Markts weitestgehend leer, doch bis zum Jahresende soll am Ortseingang von Maikammer die neue Geschäftsstelle der Sparkasse Südpfalz stehen. Derzeit befindet sich die Filiale des Geldinstituts noch im Ortszentrum am Marktplatz.

Bei der Vorstellung des Projekts im April vergangenen Jahres hatte Bernd Jung, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Südpfalz, erklärt, dass eine Geschäftsstelle in direkter Nachbarschaft zu einem Einkaufsmarkt ein Pilotprojekt sei. Bisher gebe es lediglich Erfahrungen mit Geldautomaten bei Einkaufsmärkten, jedoch nicht mit personell besetzten Geschäftsstellen. Eine Filiale vor Ort hält er auch angesichts der wachsenden Bedeutung der Online-Angebote für wichtig: „Eine Sparkasse muss eine gewisse Präsenz behalten und erlebbar bleiben“, erklärte er damals im RHEINPFALZ-Gespräch. Entscheidend sei das „Komplettpaket“, die Kombination aus Vor-Ort-Angeboten und Online- beziehungsweise Video-Angeboten.

Verkehrsgünstige Lage

Den Startschuss zum Neubau der Geschäftsstelle gaben beim Spatenstich in der vergangenen Woche Benjamin Hirsch, Vorstandsmitglied der Sparkasse Südpfalz, Landrat Dietmar Seefeldt, Verbandsbürgermeisterin Gabriele Flach, Maikammers Bürgermeister Karl Schäfer, Thomas Bings, Vorstandsmitglied der Wasgau AG, sowie Max Weber, Architekt beim Büro „hausgemacht“.

„Die neue Geschäftsstelle wird unseren Kunden ein ganz neues Ambiente bieten. Dafür investieren wir gerne hier vor Ort in unsere Region“, sagte Hirsch. Die Kunden könnten im Neubau wählen, ob sie in einem klassischen Beratungszimmer beraten werden möchten oder in einem gemütlich und offen gestalteten Bereich. „Wir werden dort kleine Sitzbereiche haben, wie am heimischen Esszimmertisch“, so Hirsch. Ein Selbstbedienungsbereich ergänze das Angebot. Dank der verkehrsgünstigen Lage am Einkaufsmarkt entspanne sich gegenüber der Situation am jetzigen Standort in der Ortsmitte auch die Parkplatzsuche.

Der Neubau entsteht in Holzbauweise. Nachhaltig, mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet und einer Dachbegrünung versehen, soll sich der Pavillon präsentieren. Dank der modernen und zurückhaltenden Fassadengestaltung soll er sich nahtlos in die Landschaft einfügen. Die Sparkasse rechnet damit, dass die Bauarbeiten bis Ende des Jahres abgeschlossen sein werden und die neue Geschäftsstelle dann den alten Standort am Marktplatz ablösen kann.

Schäfer: Win-win-Situation

Die Sparkasse investiert eine halbe Million Euro in den rund 75 Quadratmeter großen Neubau, der eine etwa so große Fläche wie die bisherige Filiale bietet. Die Parkplätze, die den Kunden direkt an der neuen Geschäftsstelle zur Verfügung stehen, hat die Sparkasse Südpfalz vom Eigentümer – nicht die Wasgau AG – direkt gemietet.

Maikammer ist Teil des Regionalmarktes Edenkoben mit der Niederlassung in Edenkoben sowie den Geschäftsstellen Edesheim und Maikammer. Insgesamt stehen den Kunden an diesen drei Standorten rund 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Verfügung, mindestens zwei davon weiterhin regelmäßig in Maikammer.

Ortsbürgermeister Karl Schäfer begrüßte die Entscheidung der Sparkasse, die neue Geschäftsstelle unmittelbar beim Wasgau-Markt zu bauen. Das sei eine „Win-win-Situation“ sowohl für den Einkaufsmarkt als auch für die Sparkasse und für Maikammer. Das Dienstleistungsangebot für die Bürger und die Gäste werde damit gestärkt. Die Ortsmitte werde zudem von Verkehrsaufkommen entlastet. Die jetzige Geschäftsstelle am Marktplatz, die sich im Eigentum der Sparkasse befinde, soll seines Wissens verkauft werden.