Für ein Schulprojekt und ein Konzert zu Ehren Paul Gerhardts kommt Spark – die klassische Band nach St. Martin.

Sie sind ein echtes „Dream-Team“: die St. Martiner Kantorin Ute Hormuth und ihr Ehemann Wolfgang. Dass sie neben respektablen Projekten mit den eigenen kirchlichen Vokalensembles auch immer wieder musikalische Prominenz nicht allein zu Konzerten, sondern zu inspirierender Zusammenarbeit an die malerische Weinstraßengemeinde binden, weiß man spätestens, seit das exzellente Leipziger Calmus Ensemble gleich mehrfach seine konzertanten Spuren hinterlassen hat.

Diesen Spuren folgt am 14. Juni der „Windsbacher Knabenchor“ unter Leitung des Calmus-Gründers Ludwig Böhme mit einem Konzertauftritt in der Pfarrkirche St. Martin. Die hochdotierte klassische Band Spark gesellt sich hinzu. Zusammen kreieren die beiden Star-Ensembles ein Programm rund um den großen Kirchenpoeten Paul Gerhardt, der, bevor er vor 350 Jahren verstarb, einen reichen Schatz an Lieddichtungen schuf.

Schillernder Sound

Als musikpädagogisches Entree wurde ein Schulprojekt geboren, mit dem sich unter Federführung von Ute Hormuth schulische Vokalgruppen von Kindern zwischen zehn und 17 Jahren zusammen mit dem Jugendchor St. Martin und Spark am Freitag, 12. Juni, in der Pfarrkirche St. Martin dem Publikum vorstellen werden. Im Boot sind das Gymnasium Edenkoben mit seiner Schulmusikerin Isabelle Kügler, die Paul-Gillet-Realschule Edenkoben und Antje Primecke und Ilse Berner als Fachkräfte. Zusammen mit dem Jugendchor St. Martin wird am Konzertabend eine stattliche Anzahl von rund 160 Nachwuchsvokalisten den Altarraum in St. Martin bespielen beziehungsweise besingen. Die Band Spark liefert die Atmosphäre, den Groove und den unverwechselbar schillernden Sound.

Für die Arrangements waren bei Pianist Christian Fritz je drei Titel aus Klassik, Volksmusik und Songwriter/Pop in Auftrag gegeben. Hans Leo Haßler („Tanzen und Springen“), Wolfgang A. Mozart und Antonin Dvorák begegnen da „Kein schöner Land“, der Demokratie-Hymne „Die Gedanken sind frei“ und dem Reinhard-Mey-Song „Über den Wolken“; bei den aktuelleren Titeln poppt „Dancing Queen“ auf (arrangiert vom Flötisten der Band Daniel Koschitzki), und die tanzt am Abend ganz real durch den Mittelgang des Kirchenschiffs. Ergänzt wird das Programm durch zwei rein instrumentale Werke, für die die Band Spark eine Suite von Johann Sebastian Bach sowie Variationen zur Bizet-Oper „Carmen“ im Notengepäck führt.

„Großartige soziale Gemeinschaft“

„Bislang deutet alles auf bestes Gelingen“, schwärmt Ute Hormuth. „Das Liedgut ist in den Schulen hervorragend vorbereitet worden.“ Zur Finanzierung musste Fundraising betrieben werden. Auf längere Sicht hofft Hormuth auf einen Schneeball-Effekt. „Wertvolles Liedgut, das verloren geht; Kinder, die nicht mehr singen, nicht die großartige soziale Gemeinschaft in Chören erleben – um dem entgegen zu wirken, sind auch die Schulen gefragt. Und wir würden uns sehr freuen, wenn unser Projekt in ähnlicher Weise Nachahmer finden würde.“

Termine

Freitag, 12. Juni, 18 Uhr, Pfarrkirche St. Martin in St. Martin: „Dialog Tradition und Moderne“ – Vokales Schulprojekt mit der klassischen Band Spark; Karten (10/7 Euro) bei der Buchhandlung Lesebär, Tanzstraße 4 in Edenkoben und an der Abendkasse.



Sonntag, 14. Juni, 18 Uhr, Pfarrkirche St. Martin: „Geh aus, Mein Herz“ – zum 350. Todestag von Paul Gerhardt; Windsbacher Knabenchor, Leitung: Ludwig Böhme, und Spark – die klassische Band; Karten bei der Tourist-Info St. Martin und an der Abendkasse.

