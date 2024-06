Wer in den nächsten Jahren das Bürgermeisteramt bekleidet, wird in Lambrecht erst am Sonntag, 23. Juni, entschieden. Im ersten Wahlgang am 9. Juni hatte es drei Kandidaten gegeben, keiner von ihnen hat die absolute Mehrheit erreicht.

Bei der Bürgermeisterwahl am 9. Juni erhielt Tanja Bundenthal-Beck (FWG, 40,3 Prozent) die meisten Stimmen, gefolgt von Andreas Ohler (CDU, 39 Prozent). Dirk Hedtke, Bündnis Sahra Wagenknecht,